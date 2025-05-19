WDSU: в США женщина почти год жила вместе с останками 272-килограммового сына

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Американка Барбара Хейнсворт девять месяцев жила вместе с останками 272-килограммового сына, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на WDSU.

Правоохранители Нового Орлеана инициировали расследование в отношении женщины после того, как соседи Хейнсворт начали жаловаться на антисанитарию на ее участке. В городские службы они обращались из-за мусора, насекомых и грызунов, которых замечали возле дома женщины.

В начале мая соседи обратили внимание, что дверь в дом Хейнсворт была открыта, а по двору ходили куры. Затем они вызвали сотрудников полиции, которые по приезде обнаружили в доме не только следы куриного помета и прогрызенные мышами дыры в полу, но и мумифицированное тело мужчины.

Однако Хейнсворт не было дома, ее удалось задержать позже. В ходе допроса задержанная рассказала, что правоохранители обнаружили останки ее сына, который умер около года назад. При этом, отметила она, мужчина страдал от ряда болезней.

По данным Nola.com, до этого американку признали умственно отсталой. Она работала врачом, но десять лет назад была лишена лицензии на практику. Кроме того, до приезда правоохранителей на ее имя был выписан штраф в размере 6 тысяч долларов за нарушение санитарных норм.

В настоящий момент полиция продолжает расследование. Обвинения в отношении Хейнсворт пока не выдвинуты.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который перевозил человеческие останки в продуктовой тележке. Его остановили на лестничной площадке дома по Загородному проспекту, где мужчина и проживал.

В его квартире также нашли человеческие останки. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об убийстве.