Syria TV: в Кардахе неизвестные извлекли останки Хафеза Асада из могилы

Фото: ТАСС/Виктор Будан

В приморской провинции Латакия, город Кардаха, злоумышленники извлекли останки экс-президента Сирии Хафеза Асада из могилы и отнесли их в неизвестное место. Об этом сообщает Syria TV, ссылаясь на кадры из социальных сетей.

Как уточнил телеканал, могила Асада превратилась в "черную яму". Опубликовавшие фотографии и видео с места захоронения активисты обвинили в произошедшем вооруженные группировки района. На кадрах заметно, что осквернением могилы занимаются люди в военной форме.

Хафез Асад находился на посту президента Сирии с 1971 по 2000 год. Над могилой в его родном городе Кардаха был установлен мавзолей.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря прошлого года. До этого они зашли в Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс. После этого экс-президент Сирии Башар Асад покинул свой пост и улетел в Россию.