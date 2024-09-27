Дело заведено по факту повреждения "Аллеи возвращения домой" в Уфе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уголовное дело возбуждено по факту повреждения "Аллеи возвращения домой" в Уфе, которая посвящена бойцам спецоперации (СВО) и принятию Донбасса и Новороссии в состав России, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По данным СМИ, территория памятника была передана под строительство торгового центра. Там выкорчевали деревья, которые местные жители сажали в знак уважения российским бойцам, отметили представители ведомства.

В свою очередь, доклад о предварительных и окончательных результатах данного расследования затребовал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Контроль за исполнением его поручения взял на себя центральный аппарат ведомства.

Представители мэрии города, комментируя инцидент, заявили, что с аллеи была частично демонтирована брусчатка. Причиной для этого послужило строительство общественно-административного здания со встроенным подземным паркингом.

При этом застройщик объекта был определен в ходе торгов, на которых была выставлена ранее не разграниченная территория между жилым домом и аллеей. Его представители уже обязались восстановить памятный объект после окончания строительных работ.

Ранее следователи Северной Осетии возбудили уголовное дело по факту осквернения могил участников СВО во Владикавказе. По данным следствия, неизвестный проник на территорию Аллеи героев Восточного кладбища и разбросал ритуальные венки и вазы с цветами, которые находились около могил участников спецоперации.

