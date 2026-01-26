Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Прирост снега 27–29 января в Москве может превысить половину месячной нормы, предупредили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Согласно прогнозу синоптиков, метель накроет столицу вечером 26-го числа. Осадки, местами очень сильные, продолжатся вплоть до 12:00 29-го числа и могут сохраниться до конца недели.

Соответствующие погодные условия могут привести к образованию снежных заторов и гололедицы на дорогах, указали в ведомстве. В связи с этим городские службы были переведены в режим повышенной готовности, в рамках которого непрерывно ведется отслеживание состояния улично-дорожной инфраструктуры.

В частности, по мере выпадения снега специалисты будут проводить сплошное механизированное очищение проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с использованием противогололедной обработки. Также к мероприятиям привлекут необходимое количество спецтехники и бригад рабочих.

Вместе с тем в комплексе напомнили, что в непогоду лучше воздержаться от поездок на личных автомобилях. Водителей, которые не могут отказаться от машины, призвали быть осторожными на дорогах, не превышать скорость и поддерживать безопасную дистанцию.

"Просим автомобилистов <...> с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", – заключили в КГХ.

На фоне непогоды в Москве был объявлен оранжевый уровень опасности. Предупреждение будет актуально с полуночи 27-го числа до полудня 29-го января. В Подмосковье на этот же период введено предупреждение желтого уровня.