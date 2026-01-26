Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 12:41

Общество

Прирост снега 27–29 января в Москве может превысить половину месячной нормы

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Прирост снега 27–29 января в Москве может превысить половину месячной нормы, предупредили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Согласно прогнозу синоптиков, метель накроет столицу вечером 26-го числа. Осадки, местами очень сильные, продолжатся вплоть до 12:00 29-го числа и могут сохраниться до конца недели.

Соответствующие погодные условия могут привести к образованию снежных заторов и гололедицы на дорогах, указали в ведомстве. В связи с этим городские службы были переведены в режим повышенной готовности, в рамках которого непрерывно ведется отслеживание состояния улично-дорожной инфраструктуры.

В частности, по мере выпадения снега специалисты будут проводить сплошное механизированное очищение проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с использованием противогололедной обработки. Также к мероприятиям привлекут необходимое количество спецтехники и бригад рабочих.

Вместе с тем в комплексе напомнили, что в непогоду лучше воздержаться от поездок на личных автомобилях. Водителей, которые не могут отказаться от машины, призвали быть осторожными на дорогах, не превышать скорость и поддерживать безопасную дистанцию.

"Просим автомобилистов <...> с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", – заключили в КГХ.

На фоне непогоды в Москве был объявлен оранжевый уровень опасности. Предупреждение будет актуально с полуночи 27-го числа до полудня 29-го января. В Подмосковье на этот же период введено предупреждение желтого уровня.

Снегопады и ледяные дожди вернутся в Москву

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика