ВСУ попытались атаковать Тульскую область с помощью БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Прошлой ночью украинские силы попытались атаковать с помощью дрона Тульскую область. В результате вражеских действий никто не пострадал. Соответствующая информация появилась на портале министерства региональной безопасности.

В настоящее время организовано реагирование экстренных служб. Какие-либо повреждения не были зафиксированы.

Ранее грузовой автомобиль был атакован беспилотником в Белгородской области, водитель пострадал. Мужчину со множественными тяжелыми осколочными ранениями обеих ног доставили бригаде скорой помощи на попутном транспорте. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Украинские силы также обстреляли село Красный Октябрь, где выбили окна у частного домовладения и повредили 8 автомобилей.

