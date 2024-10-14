14 октября, 20:00Происшествия
Силы ПВО России уничтожили девять беспилотников над Брянской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО России уничтожили девять беспилотников над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", – отметил глава региона.
В свою очередь, в пресс-службе Минобороны РФ отметили, что с 18:50 до 20:00 по московскому времени над территорией региона средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников.
Ранее ПВО уничтожили 13 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Так, по шесть дронов уничтожили над Белгородской и Курской областями, еще один БПЛА сбили в Брянской области. При воздушной атаке на Брянскую область никто не пострадал, в том числе не были зафиксированы разрушения на земле.