Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО России уничтожили девять беспилотников над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", – отметил глава региона.

В свою очередь, в пресс-службе Минобороны РФ отметили, что с 18:50 до 20:00 по московскому времени над территорией региона средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников.

Ранее ПВО уничтожили 13 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Так, по шесть дронов уничтожили над Белгородской и Курской областями, еще один БПЛА сбили в Брянской области. При воздушной атаке на Брянскую область никто не пострадал, в том числе не были зафиксированы разрушения на земле.