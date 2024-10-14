Election Betting Odds: букмекеры прогнозируют победу Трампа на выборах

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Американские букмекеры предсказывают победу кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа на выборах. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на портал Election Betting Odds.

На данный момент Трамп опережает конкурента от демократов Камалу Харрис на несколько процентов. Так, победу бывшего американского президента предсказывают с вероятностью в 53%, а действующего вице-президента США – 46%.

При этом сумма ставок, принятых накануне выборов в США, уже составила больше миллиарда долларов.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. В случае победы на выборах Трамп пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Харрис, в свою очередь, предложила выдавать американцам маткапитал и анонсировала изменение налога на прибыль.

