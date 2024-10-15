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15 октября, 10:18

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Ким Е Чжон: есть доказательства причастности Южной Кореи к полетам БПЛА в КНДР

В КНДР заявили о наличии доказательств причастности Южной Кореи к полетам БПЛА в Пхеньяне

Фото: 123RF/tsuneo

У КНДР есть доказательства того, что за полетами беспилотников в Пхеньяне стоят военные Южной Кореи. Об этом заявила сестра лидера Северной Кореи Ким Е Чжон.

"Провокаторы заплатят суровую цену", – передает ее слова Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ранее МИД КНДР обвинил Южную Корею в распространении агитационных антиреспубликанских листовок в Пхеньяне с помощью дронов. По данным ведомства, инциденты происходили ночью 3, 9 и 10 октября. Министерство назвало действия Южной Кореи "неприемлемой провокацией", поскольку БПЛА могут использоваться только в качестве военного средства, а также предупредило об ответной реакции.

Позже СМИ писали, что Северная Корея подорвала определенные участки автомобильных дорог со своей стороны границы. Помимо этого, КНДР проводит фортификацию оборонительных сооружений, уточнили в Генштабе республики.

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