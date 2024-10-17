"Мегаполия": полицентризм

На протяжении всей своей истории Москва, как и большинство европейских столиц, развивалась радиально-кольцевым образом. Территория увеличивалась, формируя новые транспортные кольца, при этом вся деловая, культурная, событийная активность сохранялась в историческом центре.

В наш век такая модель окончательно себя исчерпала, сделав дальнейшее развитие города невозможным. Решение – в полицентризме, то есть в создании нескольких мощных равноудаленных центров градостроительного развития. Подробнее – в программе "Мегаполия".