Генетики заявили, что люди со второй группой крови имеют повышенный риск инсульта

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Люди со второй группой крови имеют повышенный риск инсульта до 60 лет, считают ученые-генетики. В исследовании участвовали более 17 000 человек, перенесших инсульт, и около 600 000 контрольных участников в возрасте от 18 до 59 лет. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на ScienceAlert.

В ходе анализа генома были обнаружены два участка, которые напрямую связаны с повышенным риском инсульта до 60 лет. Один из этих участков связан с группами крови. У людей со второй группой крови риск инсульта выше на 16%, а у носителей первой группы – ниже на 12%.

Ученые обратили внимание на то, что причины этого явления пока не до конца понятны. Предположительно, дело в свертываемости крови, которая может способствовать образованию тромбов. В молодом возрасте у человека больше шансов столкнуться с тромбозом, чем с атеросклерозом.

Ранее врач-невролог Юлия Валуйская рассказала о причинах раннего инсульта. Его основными причинами могут стать некачественное питание, малоподвижный образ жизни, расстройства психики, курение, употребление алкоголя и наркотических веществ.

По данным специалиста, произойти сосудистая мозговая катастрофа может абсолютно в любом возрасте. У молодых пациентов основной причиной этого является спонтанный разрыв сосудистых мальформаций или аневризм, либо же разрыв сосуда из-за нарушения структуры и свойств сосудистой стенки на фоне токсического воздействия.