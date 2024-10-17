Столичным водителям напомнили о необходимости продлить парковочные абонементы на ноябрь

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Столичный Дептранс напомнил водителям о продлении абонементов на парковку со шлагбаумом на ноябрь. Благодаря этому автомобилистам не нужно искать свободное место для машины, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Абонемент действует в течение месяца, продлить на ноябрь его можно до 26 октября. Приобрести новый возможно с 27 октября по 10 ноября на сайте "Московского паркинга" в разделе "Абонементные парковки".

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что в столице уже 50 абонементных парковок, они становятся все популярнее среди водителей. Например, на октябрь абонементы продлили свыше 82% автомобилистов.

Ранее сообщалось, что почти 90 тысяч водителей Москвы воспользовались функцией редактирования времени начала парковки. Такая опция появилась в приложении "Парковки России" в августе.

Также корректировать время начала сессии можно даже в том случае, если она была завершена досрочно.