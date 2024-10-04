Москвичи стали использовать двухъярусные машино-места для экономии

Из-за нехватки парковочных мест и высокой стоимости машино-места в новых жилых комплексах москвичи нашли новый способ сэкономить – двухъярусные парковки. Такая технология с помощью подъемника позволяет разместить как минимум два автомобиля на одном месте.

О том, насколько безопасна такая конструкция, и кто будет отвечать, если с подъемником что-то случится и он обрушится на машину, – в эфире телеканала Москва 24.