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04 октября, 23:45

Транспорт

Москвичи стали использовать двухъярусные машино-места для экономии

Москвичи стали использовать двухъярусные машино-места для экономии

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Москвичи нашли способ экономить на машино-местах

Из-за нехватки парковочных мест и высокой стоимости машино-места в новых жилых комплексах москвичи нашли новый способ сэкономить – двухъярусные парковки. Такая технология с помощью подъемника позволяет разместить как минимум два автомобиля на одном месте.

О том, насколько безопасна такая конструкция, и кто будет отвечать, если с подъемником что-то случится и он обрушится на машину, – в эфире телеканала Москва 24.

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