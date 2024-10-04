Автомобилистам в Москве рекомендовали пересесть на метро из-за дождя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичных водителей призвали пересесть на метро для поездок по городу в связи с дождем и ветром с порывами до 10 метров в секунду, которые ожидаются в течение всего дня. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта со ссылкой на ЦОДД.

Автомобилистам настоятельно рекомендуют проверить перед поездкой состояние дворников, не отвлекаться на телефон во время движения, снизить скорость, соблюдать дистанцию, объезжать глубокие лужи, а также избегать резких маневров.

Кроме того, ведомство советует не парковать машины вблизи деревьев и шатких конструкций.

Комплекс городского хозяйства Москвы, в свою очередь, напомнил, куда граждане могут сообщить о скоплениях воды. Так, сделать это можно, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" в соцсети "ВКонтакте".

Заявки о скоплениях воды около дворов принимает Единый диспетчерский центр по номеру 8 (495) 539-53-53, управы районов, префектуры округов, а также портал "Наш город". О воде на дорогах и в проездах можно сообщить в ГУП "Мосводосток" по номеру 8 (495) 657-87-03, о скоплениях в подземных переходах – в ГБУ "Гормост" по номеру 8 (495) 632-58-46.



Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки, отметили в комплексе.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 4 октября, в некоторых местах выпадет до 5 миллиметров осадков, а где-то – 14 миллиметров. В субботу, 5-го числа, дождя будет меньше. Температура днем будет на уровне 12–14 градусов.

Ненастная погода прекратится в ночь на воскресенье, 6 октября. Однако осадки вновь вернутся во второй половине дня и продолжатся до понедельника, 7-го числа.

При этом существенное похолодание в Москве ожидается после 10 октября. Во второй декаде октября температура воздуха опустится до 8 градусов и приблизится к норме. После этого столичные власти смогут подключить отопление. Кроме того, не исключены заморозки в ночные часы.

