Синоптик Позднякова: после 10 октября ожидается видимое понижение температуры

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Похолодание наступит в Москве после 10 октября. Об этом Агентству "Москва" сообщила ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Как утверждает синоптик, во второй декаде октября температура воздуха опустится до 8 градусов и приблизится к норме. После этого столичные власти смогут подключить отопление.

Кроме того, по словам Поздняковой, не исключены заморозки в ночные часы.

Уже в ночь на 3 октября в столичном регионе были зафиксированы заморозки – температура снизилась до минус 0,3 градуса. Синоптики предполагают, что похолодание наступит в предстоящие выходные. Погода изменится из-за влияния фронтальной зоны с юго-запада, объяснил глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

При этом, по словам синоптика, похолодание не будет продолжительным – оно продлится 2–2,5 дня. На следующей неделе столбики термометров днем будут подниматься до 15–18 градусов, уточнил Шувалов.

