3 октября в Москве станет последним днем бабьего лета

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Четверг, 3 октября, станет последним днем бабьего лета в столице, предупредил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Погоду продолжает формировать уходящий на юго-восток антициклон. В Москве и окрестностях сохранится переменная облачность, без осадков и по-прежнему теплее нормы. В городе – 20–22 градуса тепла, в Подмосковье – от 18 до 23 градусов", – передает РИА Новости его слова.

Ожидаются атмосферное давление на уровне 749 миллиметров ртутного столба и юго-восточный ветер (3–8 метров в секунду).

Минувшей ночью в столичном регионе зафиксировали заморозки – температура снизилась до минус 0,3 градуса. Такие показатели наблюдались на юге области на метеостанции Серебряные Пруды. При этом в Москве температура опустилась до 4,8 градуса, о чем свидетельствуют данные метеостанции ВДНХ.

