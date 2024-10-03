Синоптик Шувалов: похолодание придет в Москву в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичей предупредили о похолодании в предстоящие выходные. Погода изменится из-за влияния фронтальной зоны с юго-запада, объяснил глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Дождь и начало снижения температуры, которая достигнет своего пика, это понижение температуры в выходные дни. Как это ни прискорбно, но именно в выходные дневная температура понизится до 13–15 градусов. А сегодня еще будет 21–23 градуса", – передает RT его слова.

Шувалов подчеркнул, что ветер изменится на юго-западный и западный, атмосферное давление немного понизится. При этом похолодание не будет продолжительным, оно продлится 2–2,5 дня. На следующей неделе столбики термометров днем будут подниматься до 15–18 градусов.

Между тем четверг, 3 октября, станет последним днем бабьего лета в Москве, предупредил ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Кроме того, минувшей ночью в столичном регионе зафиксировали заморозки – температура снизилась до минус 0,3 градуса.

