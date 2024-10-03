Синоптик Вильфанд спрогнозировал золотую осень с листопадом в Москве 7–13 октября

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В этом году золотая осень придет раньше обычного. Листья не просто пожелтеют, а начнут активно опадать из-за засушливых августа и сентября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд Агентству "Москва".

Он отметил, что сентябрь в столице был солнечным, но не влажным. Из-за сухого воздуха листья пожелтели и свернулись, поэтому золотая осень в Москве наступит раньше.

"Начинается листопад сильный около 15 октября, а тут уже с 7–8 октября начнется сильный листопад и интенсивное пожелтение листьев, потому что не хватает воды", – подчеркнул синоптик.

Кроме того, среднее количество солнечного сияния в Москве в этом году было таким же, как в августе, и чуть ниже, чем в июле.

Ранее Вильфанд сообщил, что летняя температура от 21 до 23 градусов ожидается с 2 по 4 октября в Центральной России. В Московской и Владимирской областях в эти дни температура будет выше нормы на 6–7 градусов. Однако из-за антициклона по ночам температура в этих регионах не будет подниматься выше 3–8 градусов тепла.

Перелетные птицы не улетели из Москвы из-за аномально теплой осени, поэтому сроки их миграции сдвинулись примерно на неделю. Некоторые особи могут решить не тратить силы и время на перелет. При этом в Москве иногда остаются зимовать представители белой трясогузки, которая обычно плохо переносит холод.