Синоптик Вильфанд спрогнозировал летнюю температуру в Центральной России 2–4 октября

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Летняя температура от 21 до 23 градусов ожидается с 2–4 октября в Центральной России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так, в Московской и Владимирской областях в эти дни температура будет выше нормы на 6–7 градусов, отметил синоптик в беседе с РБК. Однако из-за антициклона по ночам температура в этих регионах не будет подниматься выше 3–8 градусов тепла.

При этом в Москве заморозки пока не прогнозируются, утонил Вильфанд. Понижение дневных температур до 10–15 градусов ожидается только к выходным, причем ночи станут теплее из-за пониженного давления, пояснил метеоролог.

Между тем температура выше нормы будет наблюдаться "на огромной территории" страны, подчеркнул Вильфанд. Так, с 2 по 6 октября до 25 градусов ожидается в Центральном Черноземье.

В районе 17–23 градусов – в Приволжском федеральном округе, Нижегородской области и Мордовии. В свою очередь, в Ульяновской, Пензенской и Саратовской областях – от 18 до 24 градусов.

Однако на север и юг Приволжского федерального округа придут заморозки – минус 1–3 и минус 5 градусов соответственно, добавил Вильфанд.

Также по его прогнозу на юге европейской части России, а также в Бурятии, Иркутской области и в западной половине Забайкальского края ожидается дефицит осадков. В Амурской области и Хабаровском крае, напротив, будет наблюдаться их избыток.

Из-за аномально теплой осени перелетные птицы не улетели из Москвы, поэтому сроки их миграции сдвинулись примерно на неделю. Первыми столицу перед осенне-зимним периодом покидают птицы-охотники.

Так, черный стриж, славки, соловьи и камышевки улетают на юг в августе. Они питаются насекомыми, которые летают в воздухе, а в конце лета их активность снижается. В сентябре улетели кукушки, речные крачки, деревенские ласточки, мухоловки-пеструшки, сорокопуты-жуланы и варакушки.