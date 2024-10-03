Синоптик Позднякова: до 14% от месячной нормы осадков может выпасть в Москве 4 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В столице в пятницу, 4 октября, может выпасть до 14% от месячной нормы осадков. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

Синоптик отметила, что 3 октября станет последним днем летней погоды без осадков. На следующий день, 4 октября, погода в столице начнет меняться.

Так, по словам Поздняковой, понизится атмосферное давление, ночью же температура опустится до 10 градусов. Днем ожидается дождливая погода, всего за день может выпасть от 4 до 10 миллиметров осадков. Кроме того, появятся лужи, а температура воздуха составит до 17 градусов.

На выходных же, по словам Поздняковой, температура воздуха в Москве понизится. В субботу ожидается кратковременный дождь. В воскресенье существенных осадков, скорее всего, не будет.

Начиная с понедельника, 7 октября, дождь распространится по всей территории столичного региона. В последующие дни сохранится облачная погода, местами будет кратковременный дождь, но без существенных осадков.

Ранее москвичей предупредили о существенном похолодании после 10 октября. Во второй декаде октября температура воздуха опустится до 8 градусов и приблизится к норме. После этого столичные власти смогут подключить отопление. Кроме того, не исключены заморозки в ночные часы.