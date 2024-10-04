Синоптик Позднякова: дождь ожидается в Москве 7 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Дождливая погода прогнозируется в столице в понедельник, 7 октября. Ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала об этом RT.

"Понедельник будет довольно дождливым, но вместе с дождем к нам придет порция теплого воздуха. Поэтому ночи станут чуть теплее. Уже во вторник 6–11 градусов минимально, а максимально – от 12 до 17 градусов. Для начала октября это вполне приличная температура выше климатической нормы", – отметила она.

Ненастная погода наблюдается в Москве и в пятницу, 4 октября. Ожидается, что в некоторых местах выпадет 5 миллиметров осадков, а где-то – 14 миллиметров. Столбики термометров поднимутся до 15–17 градусов.

В субботу, 5 октября, дождя будет меньше. Температура днем будет на уровне 12–14 градусов. Воздух в городе ожидается более прохладный из-за северного ветра. Однако для октября показатели все равно превышают норму на 3 градуса.

Дождь прекратится в ночь на воскресенье, 6 октября. Осадки вновь вернутся во второй половине дня. Позднякова отметила, что температура воскресной ночью будет на уровне 3–5 градусов, а в Подмосковье – от 1 до 6 градусов. Днем воздух прогреется до 13–15 градусов, по области – от 11 до 16 градусов, уточнила синоптик.

Ранее москвичей предупредили о существенном похолодании после 10 октября. Во второй декаде октября температура воздуха опустится до 8 градусов и приблизится к норме. После этого столичные власти смогут подключить отопление. Кроме того, не исключены заморозки в ночные часы.

