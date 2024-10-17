На территории бывшей промзоны Калошино в Москве появится 20 объектов образования

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На территории бывшей промзоны Калошино появится 20 объектов образования. Сейчас там реализуют пять утвержденных проектов планировки территории, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В ходе редевелопмента бывшей промзоны Калошино на территории площадью 256 гектаров планируется построить более четырех миллионов квадратных метров недвижимости. В том числе предусмотрено возведение 20 образовательных объектов более чем на 3,5 тысячи дошкольных и свыше 5,6 тысячи школьных мест", – сказал Ефимов.

Как, в свою очередь, пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, частные детсад на 175 мест и школа на 400 мест в составе одного ЖК и детсад на 275 мест – в другом уже построены благодаря частным инвестициям. Кроме того, был введен в эксплуатацию частный встроенно-пристроенный детский сад на 150 мест.

При этом ход строительных работ на территории бывшей промзоны контролирует Мосгосстройнадзор.

По словам председателя столичного комитета государственного строительного надзора Антона Слободчикова, сейчас идет строительство школы на 600 мест на Тюменской улице. Также строят три детских сада на Амурской улице, Открытом шоссе и улице Николая Химушина. На всех стройплощадках проводят выездные проверки.

Между тем на части бывшей промзоны Хапиловка реорганизуют почти девять гектаров земли в рамках двух проектов комплексного развития территорий (КРТ). На четырех участках возведут 93,4 тысячи квадратных метров различной недвижимости. Все площадки благоустроят и озеленят. Также проложат новые дороги.