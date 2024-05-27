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27 мая, 19:30

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В подмосковных Котельниках снесли 10 незаконных построек

В подмосковных Котельниках снесли 10 незаконных построек

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В Московской области, в Котельниках, снесли сразу 10 незаконных построек. Это были временные торговые павильоны. Там размещались табачные киоски, палатки с шаурмой, магазин цветов и ларьки быстрого питания.

После иска администрации в суд собственников обязали снести объекты самостоятельно. Однако в установленный срок этого не произошло.

Теперь владельцам этих точек предстоит вернуть в бюджет города затраты на снос незаконных объектов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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