В подмосковных Котельниках снесли 10 незаконных построек

В Московской области, в Котельниках, снесли сразу 10 незаконных построек. Это были временные торговые павильоны. Там размещались табачные киоски, палатки с шаурмой, магазин цветов и ларьки быстрого питания.

После иска администрации в суд собственников обязали снести объекты самостоятельно. Однако в установленный срок этого не произошло.

Теперь владельцам этих точек предстоит вернуть в бюджет города затраты на снос незаконных объектов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.