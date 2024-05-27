Желтый уровень опасности из-за риска пожаров объявлен в Москве до вечера 29 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Желтый уровень погодной опасности объявлен из-за высокой пожароопасности четвертого класса в Москве до 21:00 29 мая. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Между тем ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале сообщила, что последняя неделя мая в столичном регионе будет жаркой. По ее словам, столбики термометров превысят отметку в 25 градусов.

"Солнечную и сухую погоду обеспечит область высокого атмосферного давления, которая охватит своим влиянием большую часть Европейской России", – уточнила синоптик.

Позднякова добавила, что теплая погода в последние майские дни не является редкостью. Например, в 1979 и 2007 годах жаркая погода сохранялась на протяжении шести суток, а в 2007 году в последние пять дней мая фиксировалась рекордная температура. Так, 29 мая 2007 года столбики термометра достигли отметки в 32,5 градуса.

"Но не всегда май передавал жаркую эстафету июню: в половине случаев жара покидала столичный регион в последний день весны. Расчеты показывают, что в 2024 году и 1 июня будет жарким", – заключила синоптик.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что последний день весны в этом году может стать одним из самых теплых в Москве за всю метеоисторию ВДНХ. По его словам, ночью 31 мая в столице ожидается от 12 до 17 градусов тепла, а днем – от 26 до 31 градуса.

Прогнозируемая температура будет на 7–8 градусов выше климатической нормы, уточнил он. Такие значения могут побить рекорд, который был установлен 31 мая в 2007 году. Тогда, по словам синоптика, столбики термометров достигли показателя в плюс 31,7 градуса.

До этого ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что первое июня может стать самым жарким в Москве за последние 80 лет. В этот день прогнозируется температура до 30 градусов. Последняя пятидневка весны ожидается на 3–4 градуса теплее многолетних значений, добавила она.

