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Новости

27 мая, 08:45

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Собянин: под заселение по реновации с начала 2024 года передали 20 жилых комплексов

Собянин: под заселение по реновации с начала 2024 года передали 20 жилых комплексов

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Более 16 тысяч человек получили новое жилье по программе реновации в 2024 году. Как написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, под заселение передали 20 жилых комплексов в 15 районах и семи округах Москвы. Квартиры в этих зданиях предложили жителям из 46 старых домов.

На месте демонтированных пятиэтажных домов появятся не только новые здания, но и необходимая для жителей инфраструктура. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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