Собянин: под заселение по реновации с начала 2024 года передали 20 жилых комплексов

Более 16 тысяч человек получили новое жилье по программе реновации в 2024 году. Как написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, под заселение передали 20 жилых комплексов в 15 районах и семи округах Москвы. Квартиры в этих зданиях предложили жителям из 46 старых домов.

На месте демонтированных пятиэтажных домов появятся не только новые здания, но и необходимая для жителей инфраструктура. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

