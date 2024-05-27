27 мая, 12:45Общество
Врач рассказал, насколько опасна для здоровья гибралтарская лихорадка
Несколько районов Самары закрыли на карантин. Там обнаружили очаг гибралтарской лихорадки. Ею болеют животные, но также лихорадка может передаться человеку, в том числе через необработанные продукты.
О том, что из себя представляет заболевание и насколько оно опасно, рассказал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.