Врач рассказал, насколько опасна для здоровья гибралтарская лихорадка

Несколько районов Самары закрыли на карантин. Там обнаружили очаг гибралтарской лихорадки. Ею болеют животные, но также лихорадка может передаться человеку, в том числе через необработанные продукты.

О том, что из себя представляет заболевание и насколько оно опасно, рассказал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

