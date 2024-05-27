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27 мая, 12:45

Общество

Врач рассказал, насколько опасна для здоровья гибралтарская лихорадка

Врач рассказал, насколько опасна для здоровья гибралтарская лихорадка

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Несколько районов Самары закрыли на карантин. Там обнаружили очаг гибралтарской лихорадки. Ею болеют животные, но также лихорадка может передаться человеку, в том числе через необработанные продукты.

О том, что из себя представляет заболевание и насколько оно опасно, рассказал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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