Роспотребнадзор: риск завоза лихорадки Ласса в РФ отсутствует

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В России отсутствует риск завоза и распространения лихорадки Ласса, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В рамках проекта "Санитарный щит" во всех пунктах пропуска ведется усиленный санитарно-карантинный контроль, в том числе с помощью АИС "Периметр". Специалисты ведомства выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний. Кроме того, они разработали тест-систему для диагностики лихорадки Ласса.

"Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора", – говорится в сообщении.

Роспотребнадзор систематически мониторит эпидемиологическую ситуацию в зарубежных странах. В надзорном ведомстве рассказали, что во Франции выявили завозной случай лихорадки Ласса у военнослужащего, который вернулся из Африки. Ранее фиксировались случаи завоза лихорадки Ласса в Европу и другие страны из стран Африки, таких как Того, Либерия и Нигерия.

Ранее стало известно, что в Великобритании был зафиксирован первый случай смерти из-за лихорадка Ласса. Как считает главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, заразность данного заболевания невысокая, поэтому ожидать вспышки распространения вируса не стоит.