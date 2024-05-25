Собянин: работы в Центральном кластере МГТУ имени Баумана завершатся в июне

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В июне 2024 года завершаются работы в Центральном кластере образовательного комплекса МГТУ имени Баумана, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По его словам, объект готов на 90% – во всех его пяти корпусах основные работы практически закончены.



Мэр рассказал, что между корпусами кластера делают уникальный купол, диаметр внешнего кольца которого составит 78 метров. Вантовая система будет весить порядка 100 тонн, и это без учета мембраны – полупрозрачной части, которая будет защищать от осадков.



Специалисты уже закрепили купольную конструкцию. Все ее металлические части заранее собрали на земле, чтобы потом синхронно поднять и установить на высоте 40 метров.



Центральный кластер входит в состав научного кампуса МГТУ имени Н.Э. Баумана, который включает в себя 14 объектов. 8 из них уже введены в эксплуатацию.

Ранее мэр сообщил, что в этом году планируется завершить возведение "Квантум парка" и пяти корпусов Центрального кластера МГТУ имени Н.Э. Баумана. В настоящее время проекты находятся на активной стадии строительства.

Он также рассказал, что для студентов МГТУ имени Баумана открыли новый многофункциональный комплекс, состоящий из двух корпусов: "Стрела" и "Спектр".

На территории студенческого комплекса обустроили амфитеатр. Там можно организовывать вечера, концерты и фестивали, а также проводить лекции. Предусмотрены и отдельные пространства для отдыха, рядом есть сквер, сад и бульвар для прогулок.