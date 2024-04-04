Инвестор построит образовательные учреждения в Марушкинском поселении ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городские власти выдали разрешение на постройку детского сада в Марушкинском поселении ТиНАО по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отдельно стоящий детский сад будет рассчитан на 250 мест, добавил Ефимов. Также инвестор должен возвести здесь учебно-воспитательный комплекс со школой и детсадом, который рассчитан на еще 1 625 мест. Предполагается, что общая площадь сооружений составит более 26 тысяч квадратных метров.

"В результате реализации проекта создадут 210 рабочих мест", – добавил заммэра.

Образовательные учреждения для детей станут частью ЖК "Квартал Западный", что расположен неподалеку от деревни Большое Свинорье и станции МЦД-4 Санино. Застройкой территории займется группа компаний "Самолет".

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, в рамках МПТ инвесторы возведут здесь не только офисные и промышленные, но и социальные объекты.

"В трехэтажном здании детсада оборудуют 10 групповых ячеек и кабинеты для развивающих занятий. На базе учебно-воспитательного комплекса будут реализованы специализированные классы инженерно-информационного профиля", – указал он.

Ранее сообщалось, что по программе МПТ в городе появится еще 5 объектов. По данным Сергея Собянина, инвесторы собираются возвести завод по производству фасадных систем и светопрозрачных конструкций в поселении Марушкинском и логистический комплекс в поселении Десеновском ТиНАО.