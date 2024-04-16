Собянин сообщил о завершении строительства двух новых корпусов Бауманки

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Для студентов МГТУ имени Баумана открыли новый многофункциональный комплекс, состоящий из двух корпусов: "Стрела" и "Спектр". Об этом в своем официальном телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"Два здания на Госпитальной набережной вмещают 620 жилых блоков, коворкинг, залы самоподготовки и групповых занятий, зоны неформального общения. В корпусе "Спектр" обустроены столовая и центр информации, а в "Стреле" – центр здоровья", – говорится в его публикации.

Мэр отметил, что на территории студенческого комплекса обустроили амфитеатр. Там, по его словам, можно организовывать вечера, концерты и фестивали, а также проводить лекции. Предусмотрены и отдельные пространства для отдыха, рядом есть сквер, сад и бульвар для прогулок, добавил Собянин.

Градоначальник рассказал, что в текущем году планируется завершить возведение "Квантум парка" и пяти корпусов Центрального кластера. В настоящее время проекты находятся на активной стадии строительства, уточнил он.

Ранее Собянин открыл новое здание школы № 1474 на Клинской улице в районе Ховрино. Строительство учебного заведения начали в январе 2021 года и завершили в январе 2024-го.

Реализация проекта образовательного учреждения финансировалась в рамках адресной инвестиционной программы Москвы. Школьное здание с одним подземным этажом построено по индивидуальному проекту.

