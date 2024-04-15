Собянин открыл новую школу в районе Ховрино

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл новое здание школы № 1474 на Клинской улице в районе Ховрино. Строительство учебного учреждения начали в январе 2021 года и завершили в январе 2024-го.

"Стараемся, чтобы наши новые школы были просторными, светлыми, потому что от того, какие воспоминания закладывает школа, во многом зависит наша жизнь, наши ощущения", – отметил мэр.

Отмечается, что строительство финансировалось в рамках адресной инвестиционной программы Москвы. Школьное здание с одним подземным этажом построено по индивидуальному проекту.

Главной архитектурной особенностью учреждения стал атриум в центральной зоне. Помещение можно использовать как лекторий, шоу-рум, кинотеатр, танцевальный или концертный зал. Специальные акустические панели поглощают возможный шум.

Уточняется, что школу оснастили универсальными и специализированными учебными кабинетами. В распоряжении учеников и учителей будут современный лабораторно-исследовательский комплекс, IT-полигон, многофункциональный информационный центр с пространством для индивидуальных и групповых занятий.

В новой школе проходит обучение в специализированных классах: инженерном, медицинском, предпринимательском, медиаклассе. А также реализуется проект "Кадетский класс". Всего в школе учатся 658 человек.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о старте строительства школы на 525 мест на востоке Москвы. Здание оснастят современными лабораторно-исследовательскими комплексами.