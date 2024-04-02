Образовательный комплекс планируется построить на востоке Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Гольянове на Амурской улице появится образовательный комплекс на 1 250 мест, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Общая площадь составит 30,5 тысячи квадратных метров", – дополнил он.

По словам Бочкарева, социальный объект планируется построить за счет государственного бюджета.



Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская отметила, что в состав комплекса войдут школа на 1 000 мест и детский сад на 250 мест.

"Были внесены изменения в правила землепользования и застройки, позволяющие проработать перспективное строительство данного образовательного объекта", – подчеркнула она.

Ранее руководитель Депстроя Рафик Загрутдинов сообщил, что школа в Ново-Переделкине готова на 25%. Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2025 году.