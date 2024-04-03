Учебный комплекс на 1 700 мест в Десеновском поселении достроят в 2025 году

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Строители возведут образовательный комплекс на 1 700 мест в Десеновском поселении ТиНАО к 2025 году. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В нем предусмотрена школа высотой от двух до четырех этажей на 1 350 учеников и трехэтажный детский сад на 350 мест", – указал он.

По его словам, площадь учебного комплекса составит более 26 тысяч квадратных метров. Его планируется возвести за счет внебюджетных источников, а общий объем инвестиций в строительство составит более 3 миллиардов рублей.



Проектом предусмотрены не только библиотечный центр и обеденный зал, но и IT-полигон, инженерный и медицинский лабораторно-исследовательский комплексы. Рядом возведут амфитеатр для отдыха и занятий на открытом воздухе, а также спортивную зону с различными площадками.

"Монолитное здание в форме звезды с четырьмя лучами состоит из нескольких блоков: общешкольные помещения средней и старшей школы, начальная школа, спортивный блок и здание детского сада", – объяснил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Сейчас на объекте в районе Новые Ватутинки уже полностью готов подготовительный этап, строители ведут устройство котлована и разработку грунта под будущий фундамент комплекса. Уже в мае 2024 года планируется начать бетонирование, заключил Жидкин.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в ТиНАО, кроме строительства новых домов, развивают и социальную инфраструктуру. В частности, власти планируют построить детские сады в Коммунарке, Десеновском, Московском и Внуковском поселениях, а в Филимонковском детско-взрослую поликлинику уже строят.