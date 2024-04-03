Строительство школы на 525 мест началось на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство образовательного учреждения, площадь которого составит 8,2 тысячи квадратных метров, на 525 мест стартовало на проспекте Буденного, владении 51. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, 350 мест выделят для школы, а 175 – для дошкольного отделения.

Проект предусматривает современно оборудованные лабораторно-исследовательские комплексы, уточнил вице-мэр. Специалисты также организуют пространства библиотеки с медиатекой и зонами для групповых и индивидуальных занятий для гармоничного и всестороннего развития детей.

"На данный момент строители уже ведут подготовительные работы: происходит разработка котлована на месте будущего здания", – поделился руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Строители работают по принципу "безбарьерной" среды, то есть создают все необходимые условия для комфортного пребывания маломобильных групп населения, добавил глава Депстроя. Например, вход и выход организуют на уровне земли, внутри учреждения оборудуют лифт.

Кроме того, здание школы планируют украсить яркими фасадами, выполненными из керамогранитной плитки.

Ранее Бочкарев сообщил, что строители возведут образовательный комплекс на 1 700 мест в Десеновском поселении ТиНАО к 2025 году. Заммэра отметил, что в нем предусмотрена школа высотой от двух до четырех этажей на 1 350 учеников и трехэтажный детский сад на 350 мест.

По словам руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, сейчас на объекте в районе Новые Ватутинки уже полностью готов подготовительный этап, строители ведут устройство котлована и разработку грунта под будущий фундамент комплекса. Начать бетонирование планируется в мае текущего года.