Облачная погода ожидается в Москве 27 мая

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Небольшая облачность без осадков прогнозируется в Москве 27 мая. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от 23 до 25 градусов, по области – от 20 до 25 градусов. Ночью температура в Москве может понизиться до плюс 9 градусов, а в Подмосковье – до плюс 6 градусов.

Восточный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.

Ранее в МЧС предупредили москвичей, что с 27 по 29 мая в столице прогнозируется высокая пожароопасность четвертого класса. В связи с этим горожанам напомнили о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем в условиях жары.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что последний день весны в этом году может стать одним из самых теплых в Москве за всю метеоисторию ВДНХ.