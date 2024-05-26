Более 10 мм осадков выпало в Москве за день

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 10 миллиметров осадков в виде дождя выпало в Москве и на северо-западе Подмосковья за воскресенье, 26 мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Атмосферный фронт, лежащий по южной периферии антициклона с центром над Карелией, дважды пытался напугать москвичей воскресным днем 26 мая. В первой половине дня он отметился лишь увеличение облачности и следами дождя", – отметила она.

По словам синоптика, после 15:00 температура в столице поднялась до 23–25 градусов, местами прошли дожди, гроза, ветер усиливался до 15 метров в секунду.

Как подчеркнула метеоролог, на метеостанции ВДНХ зафиксировали 2 миллиметра осадков, в Тушине – 4 миллиметра, а в МГУ – 10,5 миллиметра. В Волоколамске выпало 11 миллиметров осадков, в Клину – 10 миллиметров.

До этого Позднякова заявила, что первое июня может стать самым жарким в Москве за последние 80 лет. В этот день прогнозируется температура до 30 градусов. Последняя пятидневка весны ожидается на 3–4 градуса теплее многолетних значений, добавила она.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что последний день весны в этом году может стать одним из самых теплых в Москве за всю метеоисторию ВДНХ. По его словам, ночью 31 мая в столице ожидается от 12 до 17 градусов тепла, а днем – от 26 до 31 градуса.

