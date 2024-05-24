Синоптик Шувалов: в первых числах июня воздух прогреется до 27 градусов в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В первых числах июня в Москве установится теплая погода, температура воздуха поднимется до 27 градусов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

"Нужно ждать тепла, которое мы заслужили долготерпением в первой половине мая. Погода испытывала нас снегом и заморозками. Теперь в первые числа июня она будет баловать нас солнцем еще больше", – подчеркнул он.

По словам синоптика, не следует делать прогнозы на весь сезон, поскольку их вероятность окажется невысокой. Он напомнил, что в мае москвичам обещали положительные значения температуры.

"Вот вам и ответ о достоверности долгосрочных прогнозов", – сказал метеоролог.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что первое июня может стать самым жарким в Москве за последние 80 лет. В этот день прогнозируется температура до 30 градусов. Последняя пятидневка весны ожидается на 3–4 градуса теплее многолетних значений, добавила она.

Вместе с тем в предстоящие выходные в столице температура поднимется до 28 градусов тепла. Однако в начале следующей недели в городе пройдут дожди. Затем придет новый антициклон, который продержится еще 4–5 дней.

