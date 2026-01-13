"Эксмо": причиной закрытия издательства Popcorn Books стали ассоциации с его названием

Фото: depositphotos/Ivankmit

Издательство Popcorn Books прекратит свое существование как бренд, поскольку его название стало ассоциироваться с гораздо более широким контекстом, чем издание качественных и востребованных книг. Это не позволяет ему развиваться дальше, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу издательства "Эксмо".

Уточняется, что в прошлом году под брендом Popcorn Books выпустили 26 произведений общим тиражом 123 тысячи экземпляров. Творческая команда планирует продолжить работу, но уже в рамках других проектов, заявили в издательстве.

О том, что Popcorn Books прекратит свою деятельность после 7 лет работы, стало известно 13 января. Представители бренда поблагодарили авторов, партнеров и читателей за поддержку.

В мае 2025 года директора по дистрибуции "Эксмо" Анатолия Норовяткина и еще около 10 человек задержали в рамках уголовного дела о вовлечении лица в деятельность экстремистского сообщества. Утверждалось, что дело было связано с пропагандой ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в книгах издательства Popcorn Books.

Позже правоохранители задержали 3 сотрудников издательства "Индивидуум принт" за продажу книг с пропагандой запрещенного в России движения. По данным следствия, они, руководствуясь корыстными мотивами, издавали и продавали книги с запрещенными темами. Спустя время их заключили под стражу.

Известно, что в 2023-м "Эксмо" стало обладателем контрольного пакета акций Individuum ("Индивидуум принт"), в состав которого входит Popcorn Books.