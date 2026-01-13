Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 января, 19:23

Культура
Главная / Новости /

"Эксмо": причиной закрытия издательства Popcorn Books стали ассоциации с его названием

Стала известна причина закрытия издательства Popcorn Books

Фото: depositphotos/Ivankmit

Издательство Popcorn Books прекратит свое существование как бренд, поскольку его название стало ассоциироваться с гораздо более широким контекстом, чем издание качественных и востребованных книг. Это не позволяет ему развиваться дальше, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу издательства "Эксмо".

Уточняется, что в прошлом году под брендом Popcorn Books выпустили 26 произведений общим тиражом 123 тысячи экземпляров. Творческая команда планирует продолжить работу, но уже в рамках других проектов, заявили в издательстве.

О том, что Popcorn Books прекратит свою деятельность после 7 лет работы, стало известно 13 января. Представители бренда поблагодарили авторов, партнеров и читателей за поддержку.

В мае 2025 года директора по дистрибуции "Эксмо" Анатолия Норовяткина и еще около 10 человек задержали в рамках уголовного дела о вовлечении лица в деятельность экстремистского сообщества. Утверждалось, что дело было связано с пропагандой ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в книгах издательства Popcorn Books.

Позже правоохранители задержали 3 сотрудников издательства "Индивидуум принт" за продажу книг с пропагандой запрещенного в России движения. По данным следствия, они, руководствуясь корыстными мотивами, издавали и продавали книги с запрещенными темами. Спустя время их заключили под стражу.

Известно, что в 2023-м "Эксмо" стало обладателем контрольного пакета акций Individuum ("Индивидуум принт"), в состав которого входит Popcorn Books.

"Московский патруль": обыски прошли в офисе издательства "Эксмо"

Читайте также


культура

Главное

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика