ТАСС: директор по дистрибуции издательства "Эксмо" задержан в Москве за экстремизм

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Директор по дистрибуции издательства "Эксмо" Анатолий Норовяткин и еще около 10 человек задержаны в Москве в рамках расследования уголовного дела о вовлечении лица в деятельность экстремистской организации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Со всеми задержанными ведутся следственные действия, после допроса будет принято решение об избрании фигурантам дела меры пресечения", – добавил собеседник СМИ.

По данным журналистов, уголовное дело связано с пропагандой международного движения ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России), обнаруженной в печатной продукции издательства Popcorn books. В частности, экстремистская литература изъята в издательстве, где работает один из задержанных директоров.



"Сотрудники силовых служб предъявили постановление на изъятие ряда книг в издательстве в связи с возбуждением уголовного дела, которое якобы связано с пропагандой ЛГБТ в книгах Popcorn books", – подтвердили в издательстве "Эксмо".

При этом сам Норовяткин, по данным издательства, не имеет никакого отношения к пропаганде запрещенного движения, так же как и само издательство.

"По Норовяткину мы информацией не обладаем, но наши юристы пытаются получить дополнительную информацию", – уточнил собеседник издания.

Ранее столичный суд оштрафовал на 200 тысяч рублей главреда Sports.ru Владислава Воронина за пропаганду ЛГБТ. Утверждалось, что на сайте издания была размещена статья, в которой сведения о представителях запрещенного в РФ движения были представлены "исключительно в положительном" свете. Воронин свою вину признал, но объяснил, что материал опубликовал один из пользователей сайта, который не имеет отношения к редакции.

