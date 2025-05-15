Столичные силовики задержали сотрудников издательства за продажу книг с пропагандой ЛГБТ

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Столичные силовики задержали трех сотрудников издательства "Индивидуум принт" за продажу книг с пропагандой ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, деятельность нарушителей продолжалась с ноября 2023 по сентябрь 2024 года. Руководствуясь корыстными мотивами, работники издавали и продавали книги с запрещенными темами.

За все время сотрудники издательства успели продать более 1 000 книг. Издания также покупали подростки. Кроме того, у нарушителей дома и на работе изъяли еще более 1 000 экземпляров запрещенной литературы, уточнили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации". Фигурантам предъявлено обвинение. Вместе с тем сотрудники правоохранительных органов будут просить суд заключить их под стражу.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы отмечает, что следователи считают организатором преступления директора по продажам "Индивидуум принт" Павла Иванова (признан в РФ иностранным агентом) .

По данным следствия, Иванов знал о запрете ЛГБТ в стране, а также осведомлен о наличии у издательства нереализованных книг с ЛГБТ-идеологией.

"Несмотря на запрет, не позднее 30 ноября 2023 года в Москве П. В. Иванов, желая получить прибыль, используя свои организаторские способности и служебное положение, решил систематически получать незаконный доход от продажи книг, содержащих ЛГБТ-идеологию", – отметил собеседник агентства.

В настоящий момент проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, которые направлены на сбор и закрепление доказательств, а также на установление и задержание иных членов экстремистской организации.

Ранее сообщалось, что директор по дистрибуции издательства "Эксмо" Анатолий Норовяткин и еще около 10 человек задержаны в Москве в рамках расследования уголовного дела о вовлечении лица в деятельность экстремистской организации.

В результате сотрудники силовых служб предъявили постановление на изъятие ряда книг в издательстве. Отмечается, что сам Норовяткин, по данным компании, не имеет никакого отношения к пропаганде запрещенного движения, так же как и само издательство. Пропаганду ЛГБТ обнаружили в печатной продукции издательства Popcorn Books.

Позднее издательство "Эксмо" заявило, что сотрудничает с правоохранительными органами в рамках уголовного дела о пропаганде ЛГБТ. Также 15 мая после допроса был отпущен Норовяткин.

В 2023 году издательство "Эксмо" стало обладателем контрольного пакета акций Individuum ("Индивидуум принт"), в состав которого входит Popcorn Books.

