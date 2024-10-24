Синоптик Цыганков: приходящий антициклон принесет сухую погоду и растущее давление

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На Москву надвигается антициклон, благодаря которому температурный фон в городе станет "более размашистым", рассказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Осадки, прошедшие в городе минувшими днем и ночью, наблюдались из-за уходящего циклона. Приходящий же антициклон несет в себе более сухую погоду и растущее давление, пояснил синоптик. Так, в последние три дня текущей недели ожидается облачная погода, дождь появится в столице только в понедельник, 28-го числа, уточнил Цыганков.

Дневные температуры 25, 26 и 27 октября будут варьироваться в пределах 10–14 градусов тепла.

"Ночные где-то с субботы на воскресенье (с 26 на 27 октября. – Прим. ред.) – до заморозков, до минус 2 градусов ночью", – рассказал метеоролог в беседе с RT, добавив, что похолодание заметят только в пригороде.

В Москве же ночная температура останется в пределах 2–5 градусов тепла. При этом Цыганков подчеркнул, что про снег говорить еще рано.

"У нас в этом году Атлантика очень теплая, у нас вся Европа очень теплая. Поэтому пара снежинок где-то может быть", – заключил эксперт.

В четверг, 31 октября, погода готовит москвичам сюрприз в виде снега, заявил ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. По его словам, в последние выходные октября придет небольшое похолодание, которое быстро сменится пасмурным, но теплым началом недели. Основное же действо развернется 30–31 октября.

Тем временем 23-е число стало самым ветреным днем в октябре. Столичный регион оказался в тылу атлантического циклона. Так, на уровне 1,5 километра температура воздуха перешла в сторону отрицательных значений.