23 октября стало самым ветреным днем месяца в Московском регионе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Московском регионе самым ветреным днем в текущем месяце оказалась среда, 23 октября. Об этом рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, 23 октября столичный регион оказался в тылу атлантического циклона. Так, на уровне 1,5 километра температура воздуха перешла в сторону отрицательных значений.

"Вторжение холода сопровождалось сильным ветром. В среду, в период 15–18 часов, порывы ветра в Москве достигали 17 метров в секунду, в Домодедово – 18 метров в секунду, в Шереметьево – 20 метров в секунду", – сказала Позднякова.

Облачная погода с прояснениями и временами небольшой дождь ожидаются в столице 24 октября. Днем температура воздуха будет в пределах от 8 до 10 градусов, по области – от 5 до 10 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду.

Кроме того, в Москве и Подмосковье из-за ветра продлили желтый уровень погодной опасности до 18:00 24 октября. Все городские службы были переведены в режим повышенной готовности.