На "Госуслугах" появилась функция оповещения водителей

Теперь через портал "Госуслуги" можно сообщить владельцу автомобиля, если его машина мешает проезду, оставлена с включенными фарами или открытым окном.

Общение проходит анонимно, но перед отправкой сообщения система проверяет геолокацию. Пользователь может выбрать одну из предложенных причин обращения, а владелец авто получит уведомление. Ограничения – не более пяти сообщений в день и один чат на автомобиль в сутки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.