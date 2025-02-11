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11 февраля, 13:15

Технологии

На "Госуслугах" появилась функция оповещения водителей

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Теперь через портал "Госуслуги" можно сообщить владельцу автомобиля, если его машина мешает проезду, оставлена с включенными фарами или открытым окном.

Общение проходит анонимно, но перед отправкой сообщения система проверяет геолокацию. Пользователь может выбрать одну из предложенных причин обращения, а владелец авто получит уведомление. Ограничения – не более пяти сообщений в день и один чат на автомобиль в сутки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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