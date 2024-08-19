Адвокат Антонова заявила, что выбивать дверь устроившим потоп соседям недопустимо

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Жильцы многоквартирных домов нередко сталкиваются с проблемой затопления в связи с неисправностью сантехники или небрежностью соседей. О том, что нужно делать, чтобы в дальнейшем собственники жилья могли рассчитывать на возмещение вреда со стороны виновников аварии, в беседе с "Газетой.ру" рассказала адвокат Екатерина Антонова.

Для минимизации вреда эксперт рекомендовала как можно скорее определить источник затопления и сообщить об этом соседям сверху. Однако в том случае, если их дверь заперта, ее ни в коем случае нельзя выбивать самостоятельно, подчеркнула Антонова. В соответствии со статьей 139 Уголовного кодекса РФ, подобные действия могут быть расценены как незаконное проникновение в жилище, которое было совершено против воли его хозяина. В целях решения проблемы стоит обращаться в аварийную службу, отметила адвокат.

Вместе с тем Антонова рекомендовала зафиксировать все происходящее в квартире на фото и видео. Эти кадры станут дополнительным доказательством при определении причин затопления и вычислении размера понесенного в результате случившегося вреда.

Эксперт отметила, что после прекращения затопления необходимо вызвать представителя управляющей организации, который составит акт о произошедшем. В этот документ необходимо внести дату составления, точный адрес жилья, объем причиненного ущерба с перечислением поврежденных вещей, причину залива и информацию о членах комиссии управляющей организации, которые должны подписать бумагу.

В целях проведения детальной оценки ущерба, который был причинен хозяину затопленной квартиры, необходимо обратиться в экспертную организацию, отметила Антонова. Проведение независимой оценки даст возможность определить размер денежных требований, которые можно будет предъявить виновнику произошедшего. В качестве подспорья оценщиков смогут использовать чеки и квитанции, содержащие информацию о стоимости испорченного имущества. В противном случае, подчеркнула адвокат, оценка будет проводиться на основании рыночной стоимости.

"С учетом результатов оценки следует направить в адрес виновных лиц досудебную претензию, содержащую требование о возмещении причиненного ущерба. Отправить настоящую претензию надо с описью вложения, сохранив квитанцию, чтобы предъявить в суде доказательства об отправке письма. В том случае, если причинитель вреда проигнорировал претензию, следует направить исковое заявление в суд, приложив досудебную претензию, доказательства ее отправки и независимую оценку ущерба", – рассказала Антонова о дальнейших действиях.

Для получения квалифицированной юридической помощи на стадии досудебного урегулирования, составления искового заявления и представления интересов в суде пострадавшие могут обратиться к адвокату. Если требования хозяев затопленной квартиры буду удовлетворены судом, ответчик окажется вынужден возместить не только ущерб, который был причинен в результате затопления, но и судебные расходы, в том числе оплатить госпошлину, выплаты экспертам и возместить расходы на оплату услуг представителя.

В том случае, если виновник затопления будет отказываться от выплат даже после вступления в силу соответствующего судебного решения, необходимо получить исполнительный лист и обратиться в Федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания, отметила юрист.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева рассказала, что москвичи могут жаловаться на шумных соседей в органы внутренних дел. Их смогут привлечь к ответственности за нарушение закона и обязать выплатить штраф до двух тысяч рублей.

