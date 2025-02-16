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16 февраля, 09:58

Транспорт

Схема движения транспорта изменится в четырех округах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Схема движения будет временно изменена в Восточном, Южном, Северном и Северо-Восточном административных округах Москвы. Поводом для этого служит реконструкция инженерных сетей, а также строительные и инженерные работы, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Так, в период с 19 февраля до 17 сентября участки Иркутской улицы будут закрыты для автомобилистов. При этом на одном из них будет в том числе запрещено парковаться. В связи с этим власти обратились к москвичам с просьбой обращать внимание на дорожные знаки.

Вместе с тем вплоть до 17 мая в некоторых местах Байкальской и Иркутской улиц проехать нельзя будет по одной–двум полосам.

Кроме того, с 17 февраля до 6 апреля в различные промежутки времени на участках Каширского проезда движение будет закрыто по одной–двум полосам.

При этом в период с 17 февраля по 30 июня машины не смогут проезжать на участках Варшавского шоссе и местного проезда рядом с домом 2, корпусом 1 на улице Кирпичные Выемки по одной из полос.

Также одну полосу планируется перекрыть для автомобилей и на участках Дмитровского шоссе. Там ограничения вступят в силу 17 февраля и будут действовать до 20 марта. Вместе с тем с той же даты и до 25 апреля на участке улицы Руставели проехать тоже не удастся по одной полосе.

Закрыто будет и движение на участке улицы Родченко. Там ограничения введут 18 февраля. Причиной для этого послужит проведение съемок рекламного ролика.

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