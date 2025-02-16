Движение на улице Родченко будет перекрыто 18 февраля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на участке улицы Родченко будет перекрыто 18 февраля. Причиной для этого послужит проведение съемок рекламного ролика, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Так, с 15:00 до 17:00 водители не смогут проехать по одному из участков улицы. В частности, движение будет закрыто на участке улицы Родченко от пересечения с улицей Архитектора Щусева до пересечения с улицей Архитектора Мельникова.

Вместе с тем с 3 февраля движение транспорта ограничено на 1-й улице Машиностроения. Вплоть до 21 июля 2025 года проехать нельзя будет по одной из полос в районе дома 5, корпуса 4 по улице Велозаводская.

Необходимость во введении ограничений объясняется проведением работ по строительству инженерных сетей.

