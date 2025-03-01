Схема движения транспорта изменится в трех округах Москвы в марте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Схема движения в центральной и юго-западной частях Москвы изменится с 1 по 23 марта в выходные дни. Исключением станут 8 и 9 марта, передает портал мэра и правительства столицы.

Уточняется, что необходимость в изменениях связана со строительством в метро перехода с оранжевой линии на станцию "Академическая" Троицкой линии.

Так, будет закрыт участок между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии. В это время перевозить пассажиров на его протяжении будут бесплатные автобусы. Для обеспечения их быстрого передвижения в течение этого времени будет изменена схема движения транспорта.

Так, на Профсоюзной улице и проспекте 60-летия Октября перед пересечениями с другими улицами (Вавилова, Дмитрия Ульянова, Гарибальди, Нахимовским проспектом) планируется ввести по 300 метров выделенных полос. Проезжать по ним и по уже существующей выделенной полосой на Ленинском проспекте будет иметь право только городской транспорт.

Кроме того, будут закрыты несколько съездов в районе выделенных полос. При этом движение будет продолжаться на съезде с Третьего транспортного кольца на Ленинский проспект в направлении области по двум из четырех полос.

Также временные перекрытия коснутся парковки на пяти участках. Оставить машину будет нельзя возле домов 3 и 56 на Профсоюзной улице, на проспекте 60-летия Октября в районе пересечения с улицей Вавилова, в боковом проезде возле дома 37 на Ленинском проспекте и в районе дома 4 на Житной улице.

Вместе с тем 1 и 2 марта изменится расписание движения поездов на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) и станциях дальнего пригорода Нижегородского направления. Пассажирам рекомендовано сверяться с расписанием в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт" и на сайте ЦППК.