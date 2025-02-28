Расписание движения поездов на МЦД-4 изменится 1 и 2 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расписание движения поездов изменится на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) и станциях дальнего пригорода Нижегородского направления. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На Калужском направлении часть электричек проследует укороченными маршрутами от и до Лесного Городка и Мещерской. При этом интервалы движения частично увеличат до 15 минут.

Вместе с тем на Нижегородском направлении часть поездов проследует также укороченными маршрутами от и до станций Железнодорожная, Фрязево и Храпуново. Интервалы движения будут увеличены до 15 минут.

Кроме того, на участке от Фрязева до Павловского Посада из-за проведения капремонта путей составы в обе стороны проедут по одному пути из Москвы.

В связи с изменениями пассажирам рекомендовано сверяться с расписанием в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт" и на сайте ЦППК.

Кроме того, поезда МЦД-3 проследуют 1 марта по измененному расписанию. Пассажирам рекомендовали обращать внимание на табло и звуковые оповещения, чтобы не пропустить информацию о пути, по которому отправится поезд.

