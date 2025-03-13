В Москву 14 марта придет штормовая погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Штормовая погода накроет Москву в ночь на 14 марта, сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с Агентством "Москва".

"В ночь с 13 на 14 марта будет облачно, дождь, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, температура – от плюс 5 до плюс 10", – предупредил синоптик.

По его словам, 14 марта днем ожидается небольшой дождь, воздух прогреется до 17 градусов тепла. Скорость ветра составит до 20 метров в секунду. Вечером не исключен мокрый снег.

Цыганков добавил, что в выходные в столице будут фиксироваться заморозки. Ночью 15-го числа ожидается до минус 2 градусов, а днем – до плюс 5 градусов. Местами может образоваться гололедица. В воскресенье, 16 марта, будет преимущественно без осадков, ночью – до минус 4, днем – до плюс 7.

В свою очередь, депутат Госдумы, доброволец-спасатель Олег Леонов в беседе с RT предупредил, что во время штормового ветра нельзя ставить машины под деревьями и под рекламными конструкциями.

"Перемещаясь по улицам, стараться держаться подальше от деревьев и от всего того, что визуально качается или шатается. И от проводов, конечно", – призвал эксперт.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что на Москву обрушится девятибалльный шторм. При таком воздушном потоке могут ломаться сучья, наклоняться деревья. Кроме того, возможны повреждения дымовых труб, шифера и обрушение шатких конструкций.

