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11 марта, 14:00

Общество

"Доктор 24": стоматолог развеяла мифы об отбеливании зубов

"Доктор 24": стоматолог развеяла мифы об отбеливании зубов

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Насколько опасно отбеливание для зубной эмали? Правда ли, что некоторые зубы невозможно отбелить? Как на зубы после отбеливания влияет кофе? Можно ли отбеливать зубы с помощью полосок или каких-то других средств?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила стоматолог-пародонтолог Егана Маруфиди.

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