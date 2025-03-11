"Доктор 24": стоматолог развеяла мифы об отбеливании зубов

Насколько опасно отбеливание для зубной эмали? Правда ли, что некоторые зубы невозможно отбелить? Как на зубы после отбеливания влияет кофе? Можно ли отбеливать зубы с помощью полосок или каких-то других средств?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила стоматолог-пародонтолог Егана Маруфиди.