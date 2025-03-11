Похолодание и ветер с порывами до 18 м/с ожидаются в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Похолодание и ветер с порывами до 15–18 метров в секунду ожидаются в Москве в выходные. Об этом в беседе с Москвой 24 сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Сильный ветер, по его словам, будет наблюдаться уже в пятницу, 14 марта. В этот день температура воздуха составит 12–13 градусов. Также синоптик предупредил о возможных осадках в виде дождя. По его данным, может выпасть от 5 до 7 миллиметров осадков.

Шувалов добавил, что в ночь на 15 марта осадки в виде дождя могут превратиться в снег.

"В субботу будет прохладнее на 8–10 градусов. То есть дневная температура не выше 4 градусов. Ветер стихнет. Днем уже без осадков. В воскресенье днем – порядка 3–5 градусов тепла, тоже без осадков", – заключил синоптик.

Похолодание продлится около пяти дней, уверен Шувалов. Он объяснил, что уже 20 марта в Москве установится около 7–9 градусов тепла, а позже температура поднимется до 10–12 градусов. По словам синоптика, после этого низкие температуры в столице уже не будут фиксироваться.

